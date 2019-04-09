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Спеціалісти ВАДА прибули в Україну, щоб взяти аналізи в кандидатів у Президенти

Сьогодні 16:31 166 0
Володимир Кличко дотримався обіцянки
Спеціалісти ВАДА прибули в Україну, щоб взяти аналізи в кандидатів у Президенти

На запрошення легендарного українського боксера Володимира Кличка в Україну прибули фахівці ВАДА.

Про це повідомляє Sport Arena.

Мета візиту — можливе взяття аналізів у кандидатів у Президенти України — Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Приїзд фахівців організації в Україну — ініціатива Володимира Кличка, який виступив з пропозицією власним коштом організувати професійну здачу аналізів.

Делегацію VADA, очолить президент і засновник організації Маргарет Гудман.

Раніше спеціалісти ВАДА повідомили, що готові приїхати на запрошення Кличка.

Нагадаємо, чинний Президент погодився на таку процедуру.

Джерело - Sport Arena.

#Кличко, #Порошенко, #Зеленський, #Вибори
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