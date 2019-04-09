Володимир Кличко дотримався обіцянки

На запрошення легендарного українського боксера Володимира Кличка в Україну прибули фахівці ВАДА.

Про це повідомляє Sport Arena.

Мета візиту — можливе взяття аналізів у кандидатів у Президенти України — Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Приїзд фахівців організації в Україну — ініціатива Володимира Кличка, який виступив з пропозицією власним коштом організувати професійну здачу аналізів.

Делегацію VADA, очолить президент і засновник організації Маргарет Гудман.

Раніше спеціалісти ВАДА повідомили, що готові приїхати на запрошення Кличка.

Нагадаємо, чинний Президент погодився на таку процедуру.

Джерело - Sport Arena.