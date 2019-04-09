На запрошення легендарного українського боксера Володимира Кличка в Україну прибули фахівці ВАДА.
Про це повідомляє Sport Arena.
Мета візиту — можливе взяття аналізів у кандидатів у Президенти України — Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Приїзд фахівців організації в Україну — ініціатива Володимира Кличка, який виступив з пропозицією власним коштом організувати професійну здачу аналізів.
Делегацію VADA, очолить президент і засновник організації Маргарет Гудман.
Раніше спеціалісти ВАДА повідомили, що готові приїхати на запрошення Кличка.
Нагадаємо, чинний Президент погодився на таку процедуру.
Джерело - Sport Arena.