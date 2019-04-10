Дебати все ж можуть відбутися на стадіоні

Керівництво НСК Олімпійський виступило із заявою щодо можливих дебатів на стадіоні кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Про це йдеться на офіційній сторінці арени у Fcebook.

"До ДП НСК Олімпійський надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на пост Президента України щодо проведення дебатів. А саме, від представника кандидата у Президенти Порошенка Петра Олексійовича – на 14 та 19 квітня 2019 року, та від представника кандидата у Президенти Зеленського Володимира Олександровича — на 19 квітня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, ініційований переговорний процес з представниками зазначених кандидатів з приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу.

Актуально: Передвиборчі дебати можуть відбутися на НСК Олімпійський

Нагадаємо, Кличко запросив представників ВАДА, щоб вони взяли аналізи в кандидатів у Президенти. Експерти організації вже у Києві.

Джерело - Чемпіон.