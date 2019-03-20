Ведучій пропонували знятися для Playboy

Ведуча телеканалу 2+2 Олександра Лобода відкрила завісу чи зніметься вона колись у фотосесії топлес.

Про це вона розповіла у програмі Трендець.

"Ні, топлес ні. Мені пропонував Playboy, але я відмовилася. У мене були фотосесії, але не топлес. Чи кайфувала під час фотосесій для чоловічих журналів? Ні, мені було дуже складно.

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Я зважилася, але не розуміла, наскільки для мене буде складно позувати в такому вигляді. Так, там все було закрито, я не була повністю голою, але було складно. Ще складніше було потім відібрати та затвердити фотографії. Але не шкодую про це", - резюмувала Лобода.

Нагадаємо, Лобода розповіла про зарплати на телебаченні.

Нещодавно дружина голкіпера Динамо знялася у фотосесії.

Джерело - Трендец.