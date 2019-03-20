Ведуча телеканалу 2+2 Олександра Лобода назвала суму, яку заробляє на телебаченні.

У програмі Трендец вона розповіла

"500 доларів — це нормальна зарплата. Деякі думають, що на телебаченні платять такі шалені гроші, що можна просто жити та кайфувати. Насправді ні. Журналісту або телеведучому, щоб заробити хороші гроші, треба йти не на телебачення. Телебачення для ведучого — це піар, а заробляє він поза ним, ведучи різні заходи.