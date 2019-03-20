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Лобода назвала суму своєї зарплати

Сьогодні 16:53 74 0
Сума виявилася меншою за 1000 доларів
Лобода назвала суму своєї зарплати

Ведуча телеканалу 2+2 Олександра Лобода назвала суму, яку заробляє на телебаченні.

У програмі Трендец вона розповіла

"500 доларів — це нормальна зарплата. Деякі думають, що на телебаченні платять такі шалені гроші, що можна просто жити та кайфувати. Насправді ні. Журналісту або телеведучому, щоб заробити хороші гроші, треба йти не на телебачення. Телебачення для ведучого — це піар, а заробляє він поза ним, ведучи різні заходи.

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Мені іноді пишуть з проханням допомогти грошима, мовляв, у мене така велика зарплата. Це неправда, на телебаченні невеликі зарплати. Я не можу назвати конкретну суму, але менша за 1000 доларів", - сказала Лобода.

Нещодавно Циганик зробив прогноз на матч Португалія - Україна.

Тим часом, Україна полетіла до Португалії.

Джерело - Трендец.

#Лобода, #Профутбол, #2+2
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