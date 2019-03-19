Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо

Дружина голкіпера київського Динамо Максима Коваля, який на правах оренди виступає за аравійський клуб Аль-Фатех, Карина знялася в стильній фотосесії.

Мініатюрна красуня стала обличчям нової колекції бренду Milly Kiev, який заснувала дружина іншого футболіста - Маргарита Рибалка. На знімках Карина позує в декількох образах, демонструючи не тільки свою шикарну посмішку, а й чудові зовнішні дані.

Нагадаємо, що дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло.

Раніше дружина півзахсника Динамо показала сідниці.

Джерело - Чемпіон.

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