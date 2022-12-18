Варан: Я дуже пишаюся цією командою

Збірна Франції розчарована поразкою Аргентині у фіналі ЧС-2022.

Про це розповів оборонець французів Рафаель Варан.

"Звичайно, ми дуже розчаровані. Ми віддалися на повну. Нам довелося зіткнутися з багатьма перешкодами під час змагань, але ми ні в чому не поступалися. Ми теж могли виграти. Я дуже пишаюся цією командою і тим, що ми - французи. Ми тримаємо голову високо.

Ми повернулися в гру, коли матч був складним. Грали дуже швидко, фізично ми були кращими. Ми тиснули та вірили в перемогу до кінця. Ми ледь не перевернули матч, який був погано розпочатий. Дорога була звивистою, але у цієї команди є психологічна сила та серце. Це дозволило нам повернутися в цю гру. Ми розчаровані, але водночас пишаємось", - сказав Варан.