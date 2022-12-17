Головне
Збірна Хорватії переграла Марокко та стала бронзовою призеркою ЧС-2022
Сьогодні 18:57 267
Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:14 1498
Хорватія - Марокко 2:1. Як це було
Сьогодні 18:54 3677
Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022
Сьогодні 17:05 1267
Українки провалили гонку переслідування на Кубку світу в Анессі
Сьогодні 16:23 374
Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків
Сьогодні 15:53 196
Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах
Сьогодні 14:34 325
Прима - у ТОП-10 гонки переслідування Кубка світу в Ансі
Сьогодні 14:05 434
Український чемпіон продав золоті медалі Олімпіад задля допомоги ЗСУ
Сьогодні 10:40 344
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:19 2732
Прямі трансляції

Скалоні: Буде матч Аргентина - Франція, а не тільки Мессі - Мбаппе

Сьогодні 17:01 159 0
Скалоні: Буде матч Аргентина - Франція, а не тільки Мессі - Мбаппе

Джерело - Pazzi Di Fanta.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2022 проти Франції.

Відповідний коментар він дав порталу Pazzi Di Fanta.

"Буде матч Аргентина - Франція, а не тільки Мессі проти Мбаппе. У Франції сильна команда, яка робить Мбаппе ще рішучішим і кращим гравцем. Він чудовий гравець, молодий, буде продовжувати вдосконалюватися. За останні роки ми залучили багато нових гравців. Дуже задоволені цим. Усі ці гравці прийшли в національну збірну з правильним настроєм і, без сумніву, дуже добре відреагували".

  Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах

"Критика ніколи не турбувала мене, навіть навпаки. Це нормально отримувати критику. Я тренер збірної Аргентини. Коли очолюєш національну команду - очікування дуже високі. Але потрібно думати про завтрашній матч, а не про критику. Треба думати про хвилину за хвилиною. Це матчі, хід яких може змінитися в будь-який момент, ми повинні бути готові".

  Читайте: Шевченко назвав фаворита матчу Аргентина - Франція

"Знаємо, як грає Франція, у нас була можливість спостерігати та вивчати їх. Знаємо, як і де ми можемо завдати їм шкоди. Треба бути уважними до всього, щоб намагатися не робити помилок. Я вже вирішив, хто вийде в старті", - сказав Скалоні.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію 4087 2
Хорватія - Марокко 2:1. Як це було Хорватія - Марокко 2:1. Як це було 3677
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 2732
Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 1498
Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 1267
Дівчина дня: найкрасивіша футболістка світу підбадьорила збірну Хорватії перед бронзовим фіналом ЧС-2022 Дівчина дня: найкрасивіша футболістка світу підбадьорила збірну Хорватії перед бронзовим фіналом ЧС-2022 1701
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 62143
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 216110
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2175
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29909
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 181312 7
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 10151