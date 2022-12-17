Скалоні: Буде матч Аргентина - Франція, а не тільки Мессі - Мбаппе

Джерело - Pazzi Di Fanta.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2022 проти Франції.

Відповідний коментар він дав порталу Pazzi Di Fanta.

"Буде матч Аргентина - Франція, а не тільки Мессі проти Мбаппе. У Франції сильна команда, яка робить Мбаппе ще рішучішим і кращим гравцем. Він чудовий гравець, молодий, буде продовжувати вдосконалюватися. За останні роки ми залучили багато нових гравців. Дуже задоволені цим. Усі ці гравці прийшли в національну збірну з правильним настроєм і, без сумніву, дуже добре відреагували".

Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах

"Критика ніколи не турбувала мене, навіть навпаки. Це нормально отримувати критику. Я тренер збірної Аргентини. Коли очолюєш національну команду - очікування дуже високі. Але потрібно думати про завтрашній матч, а не про критику. Треба думати про хвилину за хвилиною. Це матчі, хід яких може змінитися в будь-який момент, ми повинні бути готові".

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"Знаємо, як грає Франція, у нас була можливість спостерігати та вивчати їх. Знаємо, як і де ми можемо завдати їм шкоди. Треба бути уважними до всього, щоб намагатися не робити помилок. Я вже вирішив, хто вийде в старті", - сказав Скалоні.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.