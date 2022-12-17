Головне
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:19 2134
Збірна України U-20 розгромила Південну Корею на чемпіонаті світу
Вчора 23:59 636 1
Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію
Вчора 21:06 2596 2
Калініна обіграла росіянку і вийшла у фінал турніру в Франції
Вчора 19:43 558
Помер легендарний Синиша Михайлович
Вчора 16:32 827 1
ФІФА розширила клубний чемпіонат світу
Вчора 15:10 533
ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
Вчора 14:17 1472 3
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022
15.12.2022 18:17 2300
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
15.12.2022 17:45 5849
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
15.12.2022 11:10 923
Прямі трансляції

Реграгі: Гравці збірної Марокко все ще голодні

Сьогодні 09:55 84 0
Валід Реграгі прокоментував матч проти збірної Хорватії
Реграгі: Гравці збірної Марокко все ще голодні

Джерело - sport.ua.

Збірна Марокко буде битися з Хорватією у матчі за третє місце ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер марокканців Валід Реграгі.

"Фінішувати третіми, з погляду іміджу – це було б чудово: ми на п'єдесталі світу. Ми все викинули з голови, бо коли програли у півфіналі, було важко з усіма тими емоціями, які з цим пов'язані. Це складно, особливо тому, що це була перша поразка для нас.

Гравці все ще голодні, вони хочуть добре закінчити і розуміють, що ще грати. Думаю, вони розуміють, що третє місце – це не четверте місце, і було б непогано привезти медаль додому", – заявив Реграгі.

Нагадаємо, Брозович пропустить матч за третє місце на ЧС-2022 з Марокко.

Коментарі ()
Популярне зараз
У білорусі затримали бронзову призерку Олімпійських ігор У білорусі затримали бронзову призерку Олімпійських ігор 1201
Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію 2596 2
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 2017
Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 1347
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 2134
ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022 ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022 1472 3
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 261048
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 181303 7
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70549 5
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228534 5
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 8114
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110825