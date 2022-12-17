Реграгі: Гравці збірної Марокко все ще голодні

Збірна Марокко буде битися з Хорватією у матчі за третє місце ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер марокканців Валід Реграгі.

"Фінішувати третіми, з погляду іміджу – це було б чудово: ми на п'єдесталі світу. Ми все викинули з голови, бо коли програли у півфіналі, було важко з усіма тими емоціями, які з цим пов'язані. Це складно, особливо тому, що це була перша поразка для нас.

Гравці все ще голодні, вони хочуть добре закінчити і розуміють, що ще грати. Думаю, вони розуміють, що третє місце – це не четверте місце, і було б непогано привезти медаль додому", – заявив Реграгі.