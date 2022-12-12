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Касільяс назвав своїх фаворитів ЧС-2022 у Катарі

Сьогодні 12:55 286 0
Ікер Касільяс прокоментував переможця ЧС-2022
Касільяс назвав своїх фаворитів ЧС-2022 у Катарі
#Касільяс

Джерело - sport.es.

Колишній воротар Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс хоче, щоб ЧС-2022 виграла національна команда Марокко чи Хорватії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я хотів би, щоб перемогла команда, яка ніколи не мала шансів виграти чемпіонат світу, як Марокко чи Хорватія. Але також є команда з давніми футбольними традиціями, як Аргентина, і Франція – чемпіон світу – має дуже хороше покоління.

Я сподіваюся, що вони проведуть дуже хороші матчі, і та, яка виграє сім ігор, буде найкращою на турнірі", – розповів Касільяс.

Нагадаємо, Мессі пропустив тренування збірної Аргентини після матчу з Нідерландами.

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