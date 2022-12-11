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Макрон відвідає матч Франція - Марокко на чемпіонаті світу в Катарі

Сьогодні 22:41 186 0
Макрон відвідає матч Франція - Марокко на чемпіонаті світу в Катарі
#Франція, #ЧС-2022

Джерело - Franceinfo.

Президент країни Франції Еммануель Макрон відвідати матч півфіналу ЧС-2022, у якому зіграють збірні Франції та Марокко.

Про це заявив депутат Національних зборів Франції Лоран Джакобеллі.

"Президент підтримає команду, в цьому немає нічого дивного. Так, звісно, ​​це викликає багато запитань. Питання взаємин Франції та Катару, питання того, що чемпіонат світу проходить у країні, де, як ми добре знаємо, не поважають права людини. Але турнір проходить там, шляху назад немає. Президент підтримає збірну Франції, у цьому немає нічого екстраординарного", - зазначив Джакобеллі.

Раніше збірна Франції здобула перемогу у матчі з Англією (2:1). Марокканці сенсаційно обіграли Португалію (1:0).

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