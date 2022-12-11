Португальський наставник не подав у відставку після вильоту від Марокко

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш може бути звільнений після вильоту від Марокко на стадії чвертьфіналу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сантуш відправиться до Лісабону, де обговорить своє майбутнє з президентом Федерації футболу.

Як повідомляє Романо, очікується, що фахівця звільнять найближчими днями.