Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш може бути звільнений після вильоту від Марокко на стадії чвертьфіналу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сантуш відправиться до Лісабону, де обговорить своє майбутнє з президентом Федерації футболу.

Як повідомляє Романо, очікується, що фахівця звільнять найближчими днями.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. 🚨🇵🇹 #Qatar2022



Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL