Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 605
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:31 353
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Сьогодні 06:20 626
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 603
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 5312 1
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
Вчора 20:39 252
Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу
Вчора 20:28 517
Марокко - Португалія 1:0. Як це було
Вчора 18:57 5293
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1040 1
Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:13 532
Прямі трансляції

Сантуш може бути звільнений найближчими днями

Сьогодні 09:51 333 0
Португальський наставник не подав у відставку після вильоту від Марокко
Сантуш може бути звільнений найближчими днями
#Збірна Португалії з футболу, #Фернанду Сантуш

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш може бути звільнений після вильоту від Марокко на стадії чвертьфіналу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сантуш відправиться до Лісабону, де обговорить своє майбутнє з президентом Федерації футболу.

Як повідомляє Романо, очікується, що фахівця звільнять найближчими днями.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марокко - Португалія 1:0. Як це було Марокко - Португалія 1:0. Як це було 5293
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 5312 1
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 2828 1
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 2015
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1403
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 3192
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8254
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4903 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260831
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37689
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 8052
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19825