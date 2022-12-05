Поведінка Роналду може спричинити новий скандал

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш висловився щодо емоційної реакції Кріштіану Роналду на заміну в матчі з Північною Кореєю.

Кріштіану замінили найпершим. Покидаючи поле португалець крикнув: "Ти страшенно поспішаєш з тим, щоб прибрати мене з поля". Реакція тренера не забарилась.

"Правда в тому, що на полі у мене не було можливості почути щось із того, що він сказав. Але пізніше я побачив кадри по телевізору. Вони мені зовсім не сподобалися. Ці питання було вирішено наодинці. Тепер настав час подумати про завтрашню гру зі Швейцарією, на якій ми всі зосереджені", - заявив Сантуш.

Раніше Роналду переходить до Аль-Насру та стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу.