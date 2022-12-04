Роналду незадоволений заміною в матчі з Південною Кореєю

Роналду міняли у всіх трьох матчах чемпіонату світу

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду незадоволений рішенням головного тренера Фернанду Сантуша рано замінити його в матчі проти Південної Кореї (1:2) на ЧС-2022.

Про це повідомляє CMTV.

Роналду міняли у всіх трьох матчах чемпіонату світу - проти Гани (3:2) на 88-й хвилині, проти Уругваю (2:0) - на 82-й, проти Південної Кореї (1:2) - на 65-й.

Сантуш завжди захищав інтереси Роналду в усіх випадках. У Федерації футболу Португалії говорять, що зараз найголовніше зосередитися на трьох матчах до фіналу, а не "роздувати полеміку".

Раніше Роналду встановив історичний рекорд на чемпіонатах світу.