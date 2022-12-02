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Саудівський клуб підготував божевільну пропозицію Роналду

Сьогодні 13:10 299 0
Кріштіану Роналду зацікавив клуб з Саудівської Аравії
Саудівський клуб підготував божевільну пропозицію Роналду
Фото - gettyimages
#Аль-Хіляль, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Хіляль готовий зробити 37-річному португальцю божевільну пропозицію.

"З Кріштіану Роналду зв'язувалися люди, близькі до Аль-Хіляля. Клуб готовий зробити божевільну пропозицію.

Однак є один цікавий момент. Мені сказали, що Аль-Хілаль не зможе підписувати гравців у січні. Вони зможуть робити це лише влітку. Тому зараз це складно", - написав Романо.

Раніше повідомлялося, що Роналду підпише з Аль-Насром контракт на 500 млн євро.

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