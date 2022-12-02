Саудівський клуб підготував божевільну пропозицію Роналду

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Аль-Хіляль готовий зробити 37-річному португальцю божевільну пропозицію.
"З Кріштіану Роналду зв'язувалися люди, близькі до Аль-Хіляля. Клуб готовий зробити божевільну пропозицію.
Однак є один цікавий момент. Мені сказали, що Аль-Хілаль не зможе підписувати гравців у січні. Вони зможуть робити це лише влітку. Тому зараз це складно", - написав Романо.
Раніше повідомлялося, що Роналду підпише з Аль-Насром контракт на 500 млн євро.