Джерело - Football Espana.
Захиснику Атлетіко та збірної Уругваю Хосе Хіменесу загрожує довгострокова дискваліфікація.
Про це повідомляє Football Espana
Після матчу з Ганою (2:0) на ЧС-2022 футболісти команди висловлювали претензії щодо рішень суддівської бригади.
За цей епізод уругваєць може отримати 3 гри дискваліфікації, але вона може бути продовжена до 15 матчів за удар ліктем директора ФІФА.
Найвища міра покарання буде у тому випадку, якщо головний арбітр включить ці моменти в офіційний рапорт, або якщо посадова особа сама прозвітує про інцидент.
Наразі невідомо, чи розповсюджуватиметься дискваліфікація на турніри клубного рівня.
Нагадаємо, Б'єлса може очолити збірну Уругваю.