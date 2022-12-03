Уругваєць не впорався з емоціями після вильоту з ЧС-2022

Джерело - Football Espana.

Захиснику Атлетіко та збірної Уругваю Хосе Хіменесу загрожує довгострокова дискваліфікація.

Про це повідомляє Football Espana

Після матчу з Ганою (2:0) на ЧС-2022 футболісти команди висловлювали претензії щодо рішень суддівської бригади.

За цей епізод уругваєць може отримати 3 гри дискваліфікації, але вона може бути продовжена до 15 матчів за удар ліктем директора ФІФА.

Найвища міра покарання буде у тому випадку, якщо головний арбітр включить ці моменти в офіційний рапорт, або якщо посадова особа сама прозвітує про інцидент.

Наразі невідомо, чи розповсюджуватиметься дискваліфікація на турніри клубного рівня.

Нагадаємо, Б'єлса може очолити збірну Уругваю.