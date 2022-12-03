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Б'єлса може очолити збірну Уругваю

Сьогодні 13:42 264 0
Б'єлса може очолити збірну Уругваю
#Марсело Б'єлса

Джерело - tribuna.com.

Новим головним тренером збірної Уругваю може стати Марсело Б'єлса.

Про це повідомляє TyC Sports.

Аргентинець є одним з основних кандидатів на цю посаду. На ЧС-2022 з командою працював Дієго Алонсо. Він відмовився відповідати на питання про своє майбутнє, але, скоріше за все, він залишить команду після завершення турніру.

Останнім місцем роботи 67-річного тренера був Лідс, який він залишив у 2022 році. Раніше він працював зі збірними Аргентини та Чилі. З олімпійською збірною Аргентини він виграв Олімпіаду-2004.

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