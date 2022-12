Шакірі - перший швейцарець, який забив на трьох ЧС

Гол Джердана Шакірі допоміг збірній Швейцарії перемогти Сербію (3:2) в 3-му турі ЧС-2022.

Про це повідомляє OptaFranz.

Завдяки цьому він став першим в історії швейцарським гравцем, який відзначився голами на трьох різних чемпіонатах світу.

У 2014 році на ЧС у Бразилії Шакірі забив тричі, а у 2018-му - на його рахунку один гол.

Окрім Джердана, лише два гравці забивали на трьох попередніх чемпіонатах світу - Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

