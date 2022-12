Алвес - найстарший гравець в історії Бразилії на ЧС

39-річний Дані Алвес вийшов у стартовому складі збірної Бразилії на матч 3-го туру ЧС-2022 проти Камеруну.

Про це повідомляє Squawka.

Таким чином, він став найбільш віковим гравцем в історії збірної Бразилії, який зіграв на чемпіонаті світу.

Найстаршим футболістом, який зіграв на цьому чемпіонаті світу є півзахисник Канади Атіба Гатчинсон.

Three 39-year-olds have made an appearance at the 2022 World Cup:#CAN Atiba Hutchinson#POR Pepe#BRA Dani Alves



All three have set a national record as the oldest player to represent their country at a World Cup. 🍷 #FIFAWorldCup