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Алвес - найстарший гравець в історії Бразилії на ЧС

Сьогодні 22:17 303 0
Алвес вийшов на поле в 39-річному віці
Алвес - найстарший гравець в історії Бразилії на ЧС
#Дані Алвес, #Збірна Бразилії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

39-річний Дані Алвес вийшов у стартовому складі збірної Бразилії на матч 3-го туру ЧС-2022 проти Камеруну.

Про це повідомляє Squawka.

Таким чином, він став найбільш віковим гравцем в історії збірної Бразилії, який зіграв на чемпіонаті світу.

Найстаршим футболістом, який зіграв на цьому чемпіонаті світу є півзахисник Канади Атіба Гатчинсон.

Нагадаємо, Неймар приєднається до збірної Бразилії на матч 1/8 фіналу ЧС-2022.

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