Алвес - найстарший гравець в історії Бразилії на ЧС

Джерело - Чемпіон.
39-річний Дані Алвес вийшов у стартовому складі збірної Бразилії на матч 3-го туру ЧС-2022 проти Камеруну.
Про це повідомляє Squawka.
Таким чином, він став найбільш віковим гравцем в історії збірної Бразилії, який зіграв на чемпіонаті світу.
Найстаршим футболістом, який зіграв на цьому чемпіонаті світу є півзахисник Канади Атіба Гатчинсон.
Three 39-year-olds have made an appearance at the 2022 World Cup:#CAN Atiba Hutchinson#POR Pepe#BRA Dani Alves— Squawka (@Squawka) December 2, 2022
All three have set a national record as the oldest player to represent their country at a World Cup. 🍷 #FIFAWorldCup
Нагадаємо, Неймар приєднається до збірної Бразилії на матч 1/8 фіналу ЧС-2022.