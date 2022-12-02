30-річного гравця вже не турбують проблеми зі зв’язками коліна

Вінгер збірної Бразилії Неймар найближчим часом покине готель команди та приєднається до партнерів на тренувальних заняттях.

Про це повідомляє L’Equipe.

30-річного гравця вже не турбують проблеми зі зв’язками коліна, проте він все ще відчуває біль через набряк, коли на одну ногу створюється тиск.

Наразі невідомо, чи зможе Неймар взяти участь у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022, але вінгер точно перебуватиме на лаві для запасних.

Сьогодні проти Камеруну футболіст ПСЖ не зіграє. У загальну групу натомість повернулися Даніло та Алекс Сандро.