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Неймар приєднається до збірної Бразилії на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Сьогодні 19:21 195 0
30-річного гравця вже не турбують проблеми зі зв’язками коліна
Неймар приєднається до збірної Бразилії на матч 1/8 фіналу ЧС-2022
#Неймар

Джерело - L'Équipe.

Вінгер збірної Бразилії Неймар найближчим часом покине готель команди та приєднається до партнерів на тренувальних заняттях.

Про це повідомляє L’Equipe.

30-річного гравця вже не турбують проблеми зі зв’язками коліна, проте він все ще відчуває біль через набряк, коли на одну ногу створюється тиск.

Наразі невідомо, чи зможе Неймар взяти участь у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022, але вінгер точно перебуватиме на лаві для запасних.

Сьогодні проти Камеруну футболіст ПСЖ не зіграє. У загальну групу натомість повернулися Даніло та Алекс Сандро.

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