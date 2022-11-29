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Скалоні: Потрібно насолоджуватися грою Левандовського, а не порівнювати його з Мессі

Сьогодні 21:56 104 0
Скалоні: Потрібно насолоджуватися грою Левандовського, а не порівнювати його з Мессі
#Роберт Левандовський, #Ліонель Мессі

Джерело - Mundo Deportivo.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не підтримує думку щодо порівняння польського нападника Роберта Левандовського з Ліонелем Мессі.

Про це заявив сам фахівець.

"Левандовський - чудовий футболіст. Бачити його гру на власні очі - це привілей та задоволення. Чи досягнув він рівня Мессі? Це складне питання. Я думаю, потрібно насолоджуватися його грою, а не порівнювати з Мессі чи ще кимось. Порівняння марні", - сказав Скалоні.

Матч 3-го туру групового етапу ЧС-2022 Польща-Аргентина відбудеться завтра, 30 листопада, на стадіоні Стедіум 974 у Досі. Початок зустрічі - о 21:00. Після двох турів збірна Польщі має в активі чотири очки та посідає перше місце в таблиці групи С. Аргентина (3) - на другому місці.

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