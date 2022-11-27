Атмосфера в роздягальні збірної Франції покращилася після від’їзду Бензема

Від’їзд Каріма Бензема позитивно вплинув на атмосферу у роздягальні національної збірної Франції.

Про це повідомив L’Equipe.

Нападник готувався з галльськими півнями до Чемпіонату світу, проте вибув незадовго до його початку. Як зазначає джерело, лише один футболіст зайшов до кімнати Бензема після того, як той зазнав ушкодження. Мова іде про Маркуса Тюрама, з котрим Карім давно дружить.

Також повідомляється, що дехто назвав перший день без Бензема в команді “насправді хорошим вечором”. Зокрема, стало більш комфортно молодим гравцям.

L’Equipe зазначає, що атмосфера у збірній Франції була значно кращою до повернення Бензема і зараз, ніж під час його перебування в команді з 2021-го року.

Нагадаємо, що в стартових двох турах Мундіалю в Катарі збірна Франції забила шість голів. П’ять м’ячів на рахунку нападників Олів’є Жіру та Кіліана Мбаппе.