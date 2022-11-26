Головне
Збірна Франції перемогла Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:56 471
Японія - Коста-Рика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:10 608
Збірна Аргентини переграла Мексику у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 306
Франція - Данія 2:1. Як це було
Вчора 19:55 2894
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:26 874
Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022
Вчора 17:02 599
Циганков не реалізував пенальті в матчі з Металістом 1925 в УПЛ - ВІДЕО
Вчора 17:01 477
Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Вчора 15:54 495
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Вчора 13:59 385
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Вчора 13:58 1212
Прямі трансляції

Азар: Бельгія може виграти чемпіонат світу, якщо я буду в порядку

Вчора 23:52 155 0
Еден Азар прокоментував боротьбу на турнірі
Азар: Бельгія може виграти чемпіонат світу, якщо я буду в порядку
Фото - gettyimages
#Азар

Джерело - football.ua.

Збірна Бельгії може виграти чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів капітан бельгійців Еден Азар.

"Моє відновлення після матчу з Канадою (1:0) проходить добре. У нас є медичний персонал, фізіотерапевти, які добре виконують свою роботу.

Я можу грати краще, як і наша команда в цілому. Я почувався добре в матчі проти Канади. Я хочу грати. Це найважливіше. Я завжди казав, що чим більше я проводжу часу на полі, тим краще я граю.

Якщо я не зіграю добре проти Марокко, знову скажуть: "Еден — все".

Від мене залежить, чи зможу я провести всі матчі добре, щоб усі були задоволені, а ми могли досягнути чогось хорошого. Бельгія може виграти чемпіонат світу, якщо Еден буде в порядку. Якщо ні — буде важко", — сказав Азар.

Раніше Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу 2185
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 4436
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 16630
Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 2617
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 3860
Франція - Данія 2:1. Як це було Франція - Данія 2:1. Як це було 2894
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8110
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14389
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4709
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57716 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100535
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22304