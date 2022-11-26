Азар: Бельгія може виграти чемпіонат світу, якщо я буду в порядку

Збірна Бельгії може виграти чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів капітан бельгійців Еден Азар.

"Моє відновлення після матчу з Канадою (1:0) проходить добре. У нас є медичний персонал, фізіотерапевти, які добре виконують свою роботу.

Я можу грати краще, як і наша команда в цілому. Я почувався добре в матчі проти Канади. Я хочу грати. Це найважливіше. Я завжди казав, що чим більше я проводжу часу на полі, тим краще я граю.

Якщо я не зіграю добре проти Марокко, знову скажуть: "Еден — все".

Від мене залежить, чи зможу я провести всі матчі добре, щоб усі були задоволені, а ми могли досягнути чогось хорошого. Бельгія може виграти чемпіонат світу, якщо Еден буде в порядку. Якщо ні — буде важко", — сказав Азар.