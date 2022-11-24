Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Н. 1-й тур 24 листопада, 2022 рік. 15:00 УРУГВАЙ - ПІВДЕННА КОРЕЯ Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр -

У матчі 1 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Уругваю протистоятиме збірній Південної Кореї. Матч відбудеться у четвер, 24 листопада о 15:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн Сіті в Аль-Раяні, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Н збірна Португалії зіграє з Ганою.

Уругвай

Місце в рейтингу ФІФА - 14

Збірна Уругваю виступала на фінальних частинах 13-ти чемпіонатів світу. У 1930 та 1950 роках вигравала турніри. На ЧС-1954, ЧС-1970 та ЧС-2010 уругвайці посідали четверті місця.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла третє місце у зоні Південної Америки і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Серхіо Рочет (Насьональ), Себсастьян Соса (Індепедьєнте, Аргентина). Захисники: Хосе Марія Хіменес (Атлетіко, Іспанія), Себастьян Коатес (Спортінг, Португалія), Дієго Годін (Атлетіко Мінейро, Бразилія), Мартін Касерес (Лос-Анджелес Гелаксі, США), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Луїс Родрі (Насьональ), Луїс Еспіно (Кадіс, Іспанія), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Матіас Вінья (Рома, Італія). Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал, Іспанія), Феліпе Карбальо (Насьональ), Матіас Весіно (Лаціо, Італія), Хіорх'ян де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Факундо Пеллістрі (Манчестер Юнайтед, Англія), Мартін Сатріано (Емполі, Італія), Факундо Торрес (Орландо Сіті, США). Нападники: Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Англія), Луїс Суарес (Насьональ), Едінсон Кавані (Валенсія, Іспанія), Ніколас Лопес (УАНЛ Тігрес, Мексика).

Південна Корея

Місце в рейтингу ФІФА - 28

Збірна Південної Кореї виступала на фінальних частинах 10-ти чемпіонатів світу. Найвище досягнення - четверте місце на домашньому ЧС-2002.

У відборі на ЧС-2022 збірна Південної Кореї посіла друге місце у групі А в Азії і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Ким Син Гю (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде). Захисники: Ким Мин Чже (Наполі, Італія), Ким Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Квон Кюн Вон (Гамба Осака, Японія), Чо Ю Мін (Теджон Хана Сітізен), Ким Мун Хван (Чонбук Хьонде Моторс), Юн Джон Гю (Сеул), Ким Тхе Хван (Ульсан Хьонде), Ким Чжин Су (Чонбук Хьонде Моторс), Хон Чхоль (Тегу). Півзахисники: Чон У Йон (Аль-Садд, Саудівська Аравія), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань, Китай), Пайк Син Хо (Чонбук Хьонде Моторс), Хван Ин Бом (Олімпіакос, Греція), Лі Дже Сон (Майнц, Німеччина), Квон Чхан Хун (Кимчхон Сангму), Чун Ву Юн (Фрайбург, Німеччина), Лі Кан Ин (Мальорка, Іспанія), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Англія), Хван Хи Чхан (Вулвергемптон, Англія), На Санг Хо (Сеул), Сон Мін Кю (Чонбук Хьонде Моторс). Нападники: Хван Ий Джо (Олімпіакос, Греція), Чо Гю Сун (Чонбук Хьонде Моторс).

Історія зустрічей

Збірні Уругваю та Південної Кореї між собою грали 5 раз. Двічі це було на чемпіонатах світу. У 1990 році уругвайці святкували мінімальну перемогу (1:0). У 2010 році Уругвай переміг з рахунком 2:1. Ще було три товариські матчі - у них те ж святкували перемоги уругвайці.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Уругваю - 1,79, на перемогу Південну Корею - 5,30, на нічию - 3,45.

Прогноз Чемпіона

Перемога Уругваю - 2:1

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