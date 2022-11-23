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Вельс - Іран: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 05:00 155 0
Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада
Вельс - Іран: де дивитися матч ЧС-2022
#Вельс, #Іран, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Ірану зіграє з Вельсом.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 1 1 0 0 6-2 3
2  Вельс 1 0 1 0 1-1 1
3  США 1 0 1 0 1-1 1
4  Іран 1 0 0 1 2-6 0

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія
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