Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Ірану зіграє з Вельсом.
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Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|1
|1
|0
|0
|6-2
|3
|2
|Вельс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|США
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Іран
|1
|0
|0
|1
|2-6
|0
1-й тур
2-й тур
- 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
- 25 листопада | 21:00 | Англія - США
3-й тур
- 29 листопада | 21:00 | Іран - США
- 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія