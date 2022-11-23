Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Ірану зіграє з Вельсом.

Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 1 1 0 0 6-2 3 2 Вельс 1 0 1 0 1-1 1 3 США 1 0 1 0 1-1 1 4 Іран 1 0 0 1 2-6 0

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран

25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур