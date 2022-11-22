Син президента Ліберії став першим після Пеле, хто забив Вельсу на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної США Тімоті Веа у матчі чемпіонату світу з Вельсом (1:1) забив єдиний гол своєї команди, що стало першим пропущеним голом для валлійців з 1958 року.

Про це повідомляє портал Opta Sports.

Валлійці не брали участь у фінальних турнірах чемпіонату світу з 1958 року, останнім футболістом, який вражав ворота Вельсу на мундіалі, був легендарний бразилець Пеле.

Примітно, що Тімоті Веа є сином колишнього футболіста та президента Ліберії Джорджа Веа, який у 1995 році вигравав Золотий м'яч.

У групі також виступають збірні Англії та Ірану. У їхньому очному матчі впевнену перемогу здобули англійці - 6:2. У складі переможців дубль на рахунку Букайо Сака також голи забили Джуд Беллінгем, Рахім Стерлінг, Маркус Рашфорд і Джек Гриліш. У іранців обидва голи на рахунку форварда Мехді Таремі.