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Наставник Сенегалу: Весь футбольний світ засмучений травмою Мане

Сьогодні 19:09 247 0
Тренер прокоментував травму лідера команди
Наставник Сенегалу: Весь футбольний світ засмучений травмою Мане
#Сенегал, #Садіо Мане

Джерело - Mirror.

Головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе засмучений тим, що травму отримав Садіо Мане, через яку гравець пропустить чемпіонат світу в Катарі.

Про це заявив фахівець.

"Очевидно, це велика неприємність для Мані та для збірної, але ми маємо думати про здоров'я та безпеку гравця.

Звісно, ​​це великий виклик для нас. Кожен тренер будує команду навколо свого найкращого футболіста. У нас сильна та молода команда, здатна прийняти виклик, хоч грати без Садіо та нелегко.

Ми говоримо не лише про сенегальців, а про людей у ​​всьому світі. Весь футбольний світ засмучується тим, що трапилося з Мане. Він другий гравець у світі", - сказав Сіссе.

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