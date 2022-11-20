Наставник Сенегалу: Весь футбольний світ засмучений травмою Мане

Джерело - Mirror.
Головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе засмучений тим, що травму отримав Садіо Мане, через яку гравець пропустить чемпіонат світу в Катарі.
Про це заявив фахівець.
"Очевидно, це велика неприємність для Мані та для збірної, але ми маємо думати про здоров'я та безпеку гравця.
Звісно, це великий виклик для нас. Кожен тренер будує команду навколо свого найкращого футболіста. У нас сильна та молода команда, здатна прийняти виклик, хоч грати без Садіо та нелегко.
Ми говоримо не лише про сенегальців, а про людей у всьому світі. Весь футбольний світ засмучується тим, що трапилося з Мане. Він другий гравець у світі", - сказав Сіссе.