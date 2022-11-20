Наставник Сенегалу: Весь футбольний світ засмучений травмою Мане

Головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе засмучений тим, що травму отримав Садіо Мане, через яку гравець пропустить чемпіонат світу в Катарі.

Про це заявив фахівець.

"Очевидно, це велика неприємність для Мані та для збірної, але ми маємо думати про здоров'я та безпеку гравця.

Звісно, ​​це великий виклик для нас. Кожен тренер будує команду навколо свого найкращого футболіста. У нас сильна та молода команда, здатна прийняти виклик, хоч грати без Садіо та нелегко.

Ми говоримо не лише про сенегальців, а про людей у ​​всьому світі. Весь футбольний світ засмучується тим, що трапилося з Мане. Він другий гравець у світі", - сказав Сіссе.