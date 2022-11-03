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Рамос сподівається зіграти на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 13:41 57 0
Легендарний іспанець хоче поїхати на мундіаль
Рамос сподівається зіграти на чемпіонаті світу-2022
#ПСЖ, #Серхіо Рамос, #Збірна Іспанії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Mundo Deportivo.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос сподівається виступити на чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це іспанець розповів порталу Mundo Deportivo.

"Усі знають, що означає можливість захищати ці кольори. Я знову добре почуваюсь, готовим, але все залежить від Луїса Енріке, а не від мене. Я дуже поважаю його. У мені залишається ілюзія повернутися і зіграти на цьому чемпіонаті світу. Я сподіваюся, що зможу бути в Катарі", - сказав Рамос.

Раніше повідомлялося, що Рамос може бути включений у попередню заявку збірної Іспанії на ЧС-2022.

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