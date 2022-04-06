ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022

Тривалість матчів можуть збільшити

Міжнародна федерація футбольних асоціацій може збільшити до 100 хвилин тривалість матчів на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

ФІФА має намір збільшити тривалість ігрового часу матчів, оскільки вважає, що він скоротився після запровадження системи відеоповторів VAR.

Це планується зробити за допомогою тривалості компенсованого часу до кожного з таймів. Таким чином, матчі на ЧС можуть тривати 100 хв.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що така пропозиція справді розглядається. Впровадити її можуть вже під час ЧС-2022, що відбуватиметься у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.

Для зміни у правилах ФІФА необхідно отримати схвалення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

Раніше у ФІФА пояснили, чому не виключили росію з організації.