У ФІФА пояснили, чому не виключили росію з організації

Президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснив, чому російський футбольний союз не виключили з організації.

Про це розповів сам функціонер.

"Виключення РФС з ФІФА - не варіант. Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту.

Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. РФС звернувся до CAS, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", - сказав Інфантіно.