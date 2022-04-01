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У ФІФА пояснили, чому не виключили росію з організації

Сьогодні 18:13 160 1
Джанні Інфантіно прокоментував рішення ФІФА щодо московії
У ФІФА пояснили, чому не виключили росію з організації
Фото - gettyimages
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснив, чому російський футбольний союз не виключили з організації.

Про це розповів сам функціонер.

"Виключення РФС з ФІФА - не варіант. Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту.

Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. РФС звернувся до CAS, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, ФІФА не позбавила росію членства в організації.

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