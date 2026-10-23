Росіянин Маміашвілі втратив членство в бюро міжнародної федерації боротьби

Росіянин Михайло Маміашвілі втратив членство в Бюро Об'єднаного світу боротьби (UWW).

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у Міністерстві молоді та спорту України.

Маміашвілі є президентом Федерації спортивної боротьби Росії та одним із відомих функціонерів у міжнародній боротьбі. Раніше він обіймав посаду віцепрезидента UWW.

У серпні 2026 року UWW повідомила про його відставку з посади віцепрезидента на тлі санкцій Європейського Союзу.

Також, за нашою інформацією, посаду в Бюро втратив проросійський представник Узбекистану. Ймовірно це Ахролджан Рузієв, який також обіймав посаду віцепрезидента UWW, перебував серед керівників міжнародної федерації.

Маміашвілі народився в місті Конотоп, Сумська область. Колишній борець греко-римського стилю виграв золото Олімпійських ігор у Сеулі-1988 (у ваговій категорії до 82 кг).

Зазначимо, що ще в травні 2024-го Україна надіслала лист Міжнародному олімпійському комітету із закликом застосувати санкції до Маміашвілі.

У квітні минулого року під час чемпіонату Європи Маміашвілі ледь не побився з росіянином Черменом Валієвим, який виступав під прапором Албанії.