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🥇Бєлінська стала чемпіонкою Європи з боротьби

Олексій Мурзак — 11 квітня 2025, 21:57
🥇Бєлінська стала чемпіонкою Європи з боротьби
Алла Бєлінська
ukrwrestling

Українка Алла Бєлінська стала чемпіонкою Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 72 кг вона з рахунком 5:0 перемогла представницю Туреччини Несрін Бас.

Для України це четверте золото, раніше свою фінальну сутичку у ваговій категорії до 50 кг виграла Оксана Лівач, а у категорії до 76 кг чемпіонкою стала Анастасія Алпєєва, а Ірина Бондар виграла золото у категорії до 62 кг.

Також "синьо-жовті" мають в активі 5 бронзових нагород (Андрій Джелеп, Аліна ФіліповичОлександра Хоменець, Ірина Коляденко, Соломія Винник).

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.

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боротьба

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