🥇 Лівач вдруге стала чемпіонкою Європи з боротьби

Українка Оксана Лівач виступила у фіналі чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

У вирішальній сутичці Лівач здолала 5-разову медалістку континентальної першості Евін Демірхан з Туреччини з рахунком 8:0.

Нагадаємо, у півфіналі українка зуміла здолати "нейтральну росіянку" Надєжду Соколову з рахунком 2:1, а перед цим не залишила шансів француженці Еммі Лютенхауер – 7:0.

Відзначимо, що Лівач вдруге стала чемпіонкою Європи, вперше вона завоювала титул континентальної першості у 2019 році. Загалом це був її четвертий фінал на Євро.

Також це друга нагорода для України на турнірі. Напередодні бронзу виборов Андрій Джелеп у ваговій категорії до 61 кг.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.