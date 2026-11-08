Кузьменко виборов для України другу медаль на юнацьких Олімпійських іграх

Пляжний борець Микита Кузьменко здобув "бронзу" на Юнацьких Олімпійських іграх, які тривають у сенегальському Дакарі.

У сутичці за третє місце 17-річний спортсмен із Полтавської області у ваговій категорії до 70 кг здолав представника Ірану Кіараша Торабі. Українець вирвав перемогу з рахунком 4:2 завдяки останній результативній дії.

На груповому етапі українець здобув дві перемоги над представниками Кенії та Угорщини, але поступився грузинському борцю. Посівши друге місце у групі B, він став найкращим серед спортсменів, які фінішували другими в інших групах, і пробився до півфіналу. Там Кузьменко програв азербайджанцю Тунару Гулієву (0:2), після чого отримав нагоду поборотися за бронзову нагороду.

Зазначимо, що Кузьменко є чемпіоном світу та Європи 2025 року з пляжної боротьби серед спортсменів до 17 років, а також бронзовим призером чемпіонату світу U-17 з вільної боротьби 2026 року.

Пляжна боротьба вперше увійшла до програми змагань олімпійського рівня саме на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі.

"Бронза" Кузьменко стала другою нагородою для України на турнірі. Раніше "золото" здобув дзюдоїст Хазар Гейдаров.

Нагадаємо, напередодні у фінал у фінал Юнацької Олімпіади-2026 вийшла дівоча збірна України з футзалу.