Насібов зазнав поразки на ЧС зі спортивної боротьби в 1/4 фіналу

Українські спортсмени не змогли подолати плейоф чемпіонату світу зі спортивної боротьби в Астані-2026, зазнавши синхронних поразок.

Найкращий результат продемонстрував Парвіз Насібов, який завершив змагання на стадії 1/4 фіналу. Турнір в категорії до 72 кг для нашого спортсмена розпочався із перемоги над Алехандро Варелою в 1/16 фіналу – 8:0. У наступній стадії Насібов переміг над представника Вірменії Ашота Хачатряна 9:0.

У чвертьфінальній сутичці українець поступився угорцю Кріштіану Ванці – 0:3.

Ще один українець, Михайло Вишнивецький, в категорії до 130 кг, завершив свої виступи у першій ж сутичці, поступившись турецькому борцю Різі Каяалпу – 0:4.

Владен Козлюк не зміг подолати кваліфікацію в категорії до 97 кг, програвши болгарину Кирилу Мілову – 0:10.

Раніше українка Олександра Рибак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу U-20 з боротьби, який проходив у Братиславі.