🥇 Бондар здобула третє золото для України на чемпіонаті Європи-2025

Українка Ірина Бондар (62 кг) стала чемпіонкою Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У вирішальній сутичці 21-річна українка достроково перемогла шведку Сару Йоганну Ліндборг (5:0). Для Бондар це дебютна медаль континентальної першості, до цього вона була триразовою чемпіонкою молодіжної першості U23.

Для України це третє золото, раніше свої фінальні сутички виграла Оксана Лівач (50 кг) та Анастасія Алпєєва (76 кг). Також "синьо-жовті" мають в активі чотири бронзи (Андрій Джелеп, Аліна Філіпович, Олександра Хоменець та Соломія Винник).

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.