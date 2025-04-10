🥉 Хоменець виборола бронзу чемпіонату Європи-2025

Українка Олександра Хоменець у ваговій категорії до 55 кг стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У малому фіналі українка перемогла представницю Туреччини Туба Демір з рахунком 6:2.

Напередодні Хоменець у боротьбі за вихід у фінал поступилась нейтральній Єкатєріні Вєрбіній (3:9).

Зазначимо, що у жовтні 2024 року вона здобула бронзу чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії 55 кг.

Це друга бронза для України на турнірі. Напередодні аналогічну нагороду виборов Андрій Джелеп у ваговій категорії до 61 кг.

Нагадаємо, напередодні Оксана Лівач вдруге стала чемпіонкою Європи з боротьби.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.