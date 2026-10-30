Алпєєва – про золото ЧС-2026: Намагалася зберігати концентрацію до останньої секунди

Анастасія Алпєєва принесла Україні перше золото чемпіонату світу 2026 з боротьби. У фінальній сутичці вагової категорії до 76 кг українка в драматичному протистоянні здолала представницю Індії Кажал Кажал, вирвавши перемогу за 13 секунд до завершення поєдинку. Цей тріумф став особливим для спортсменки, адже рік тому на світовій першості вона зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши п'яте місце.

В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" Анастасія Алпєєва розповіла про емоції після здобуття історичного золота, драматичну фінальну сутичку, шлях від п'ятого місця до титулу чемпіонки світу, а також поділилася думками про майбутні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі.

– Перш за все, з перемогою вас! Діліться емоціями: чи встигли вже усвідомити, що стали чемпіонкою світу?

– Дякую за привітання! Після змагань усе відбувається настільки швидко, що я, здається, ще не до кінця усвідомила, що стала чемпіонкою світу. Дуже щаслива, але, мабуть, потрібен час, щоб повністю відчути цю перемогу.

– Фінальна сутичка із представницею Індії була надконкурентною, ви буквально вирвали перемогу за 13 секунд до завершення протистояння. Як вдалося зібратися в такий важливий момент – це була імпровізація, ризик або ж запланована дія?

– У той момент допомогли віра в себе й величезне бажання перемогти. Я розуміла, що часу залишається обмаль, але можливість ще є. Намагалася зберігати концентрацію та боротися до останньої секунди.

– Якщо говорити про ваш шлях на чемпіонаті світу, як ви можете його описати та який із поєдинків, окрім фінального, був для вас найскладнішим?

– Для мене шлях на чемпіонаті світу починається задовго до першого виходу на килим – із щоденної роботи над собою. Кожен поєдинок був складним по-своєму, тому не хотіла б виділяти якийсь один. Найскладніше – впоратися із собою та своїми емоціями, щоб у потрібний момент показати те, на що здатна.

Анастасія Алпєєва Асоціація спортивної боротьби України

– У 2025 році ви були пʼятою на чемпіонаті світу, і ось за рік ви на вершині. Як вважаєте, наскільки ви змінилися за цей час та що саме привело вас до цієї перемоги?

– Ми постійно змінюємося, тому що прагнемо більшого. За цей рік я стала досвідченішою, краще зрозуміла себе й те, над чим потрібно працювати. До цієї перемоги привело багато чинників: щоденна праця, робота над помилками, віра в себе та велике бажання досягти результату.

– У цьому сезоні ви оформили дубль – спершу стали чемпіонкою Європи, тепер світу. Чи можна назвати цей сезон найкращим у вашій карʼєрі?

– Так, на сьогодні це найкращий сезон у моїй кар'єрі. Стати чемпіонкою Європи та світу в одному сезоні – для мене велике досягнення. Воно дає ще більше мотивації працювати далі й ставити перед собою нові цілі.

– До цих перемог не вистачає лише однієї, головної, – перемоги на Олімпійських іграх. Чи закрадаються уже думки про Ігри в Лос-Анджелесі?

– Звичайно, я думаю про Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. Це вже не просто думка, а велика ціль, до якої я прагну. Олімпійське золото – моя мрія, і я розумію, скільки праці ще попереду. Ці перемоги додають віри у свої сили та бажання рухатися далі.