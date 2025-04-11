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🥉Винник виборола бронзу чемпіонату Європи-2025

Олександр Булава — 11 квітня 2025, 20:13
🥉Винник виборола бронзу чемпіонату Європи-2025
Соломія Винник
АСБУ

Українка Соломія Винник у ваговій категорії до 57 кг стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У малому фіналі українка перемогла чемпіонку Європи U23 та чемпіонку світу U20 з Білорусі Аріну Мартинову з рахунком 4:3.

Зазначимо, що у жовтні 2024 року вона вдруге виграла чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років в аналогічній ваговій категорії.

Окрім медалі Винник, в активі збірної України дві золоті нагороди, які вибороли Оксана Лівач та Анастасія Алпєєва, а також три бронзи (Андрій Джелеп, Аліна Філіпович та Олександра Хоменець).

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.

Соломія Винник Чемпіонат Європи з боротьби 2025 року

Соломія Винник

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