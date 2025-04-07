Чемпіонат Європи: з вірою в Коляденко та надією на молодь

У понеділок, 7 квітня, у столиці Словаччини Братиславі стартує чемпіонат Європи з боротьби. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Серед претендентів на нагороди будуть і представники збірної України. Наша команда завоювала три медалі на Олімпіаді в Парижі-2024 і нині, попри відхід із великого спорту Жана Беленюка, продовжує залишатися однією з провідних на міжнародній арені.

У повному складі та з перспективною молоддю

Збірна України на цьому чемпіонаті Європи буде представлена у всіх вагових категоріях і у вільній боротьбі, і в греко-римській, і в жіночій. До наступних Ігор трохи більше 3-х років, і зараз саме час "обкатати" склад.

"Ми зараз працюватимемо з прицілом на Лос-Анджелес-2028, і з цього погляду приємно, що молоді зайшли в команду і пропустили навіть ЧЄ у своїх вікових категоріях, одразу перейшовши в дорослий спорт. Це такі хлопці як Ірфан Мірзоєв, який ще може представляти команду U-23, Руслан Абдієв, з цієї ж вікової категорії. Зрозуміло, що для них це тільки перший старт у дорослій боротьбі, але впевнений, що перспективи є. Уже наступного року, максимум до Ігор-2028 вони конкуруватимуть на світовій арені. Хочемо сформувати найкращий склад, оптимальний. У нас мають пріоритет медалісти Олімпійських ігор і чемпіони України. Тобто Парвіз Насібов, призер Парижа і чемпіони України у своїх категоріях", – зазначив у коментарі "Чемпіону" головний тренер греко-римлян Володимир Шацьких.

Крім Насібова, у складі команди виділяються ще одна дворазова олімпійська призерка і чемпіонка Європи-2024 Ірина Коляденко та чемпіон Європи-2023 "вільник" Василь Михайлов. Також цікаво, як себе проявлять на дорослому рівні супертяж Михайло Вишнівецький (греко-римська боротьба) і представниця середньої ваги Ірина Бондар, які в березні виграли золото на чемпіонаті Європи U23 у Тирані (Албанія).

Зрозуміло, не можна забувати й про призерів тогорічного ЧЄ – Олександра Грушина ("срібло" у ваговій категорії до 67 кг), Ярослава Фільчакова ("бронза", до 82 кг) - у греко-римській боротьбі, а також Аліну Філіпович ("срібло", до 59 кг) і Соломію Винник ("бронза", до 57 кг).

А ось у вільній боротьбі збірна України боротиметься за медалі європейської першості вперше за два роки. Головні надії, як уже було зазначено, покладаються на чемпіона Європи-2023 Василя Михайлова.

Втрачаємо масовість і конкурентоспроможність

Головною проблемою збірної України з боротьби залишається масовий відтік кадрів. За словами Володимира Шацьких, після повномасштабного вторгнення чемпіонат України втратив до половини своїх учасників у кожній ваговій категорії.

"Конкуренція знизилася, звичайно, це погано. Безумовно, це вплине на результати на міжнародній арені надалі. Особливо в ситуації з неповнолітніми, яких батьки вивезли. У Європі їм роблять хороші пропозиції тамтешні борцівські клуби. І клуби зрозуміти можна – це хороший матеріал, який тут сформувався. Дуже багато дітей навчалися в спеціалізованих спортивних ліцеях в Україні, а вже зараз борються за інші країни на різних турнірах. Стали у своїх вагових категоріях лідерами тих країн, документи яких вони отримали. Ось за це прикро. І в Німеччині такі випадки є, і по Європі загалом. Найприкріше, що у 2028-му вони могли б представляти Україну на Олімпійських іграх. Разом з тим, дуже плідно працює зараз тренерський штаб. І на місцях, особисті тренери, і тренери збірної. Намагаємося, щоб вони приділяли цьому багато уваги, щоб працювали і з батьками, і з самими хлопцями. Щоб пояснити їм важливість того, що потрібно залишатися в країні, зберігати спорт в Україні, представляти саме Україну. Близько 10-ти хлопців уже вдалося повернути в Україну. І тільки повага таким тренерам", – зазначає Шацьких.

Захищають Батьківщину на фронті, а не на килимі

Є й такі спортсмени, хто не виїхав з країни, а став на її захист, і вже з цієї причини покинув великий спорт.

Артем Матяш був найкращим у своїй ваговій категорії й уже під час повномасштабної війни виїжджав на чемпіонат Європи, але потім відмовився продовжувати кар'єру. Він із перших днів служив у ТРО в рідному Миколаєві й не захотів кидати своїх "старих". Артем зазначив, що не може допустити, щоб його набагато більш вікові товариші по службі ходили на штурм, тоді як він тренуватиметься на спортивній базі.

Приклад Артема не поодинокий, таких у команді ще кілька борців. І війна безпосередньо відбивається на збірній України. Команда втрачає кадри.

Багата історія та переможні традиції України

Чемпіонат Європи з боротьби є одним із найстаріших турнірів на континенті. Перший було проведено ще 1898 року у Відні, який тоді був однією зі столиць Австро-Угорщини, поряд із Будапештом. А нинішній турнір є 85-м в історії для греко-римської боротьби, 71-м для вільної (турніри проводять із 1929 року) та 31-м у жіночій боротьбі, де медалі розігрують, із перервами, з 1988 року.

Попри те, що незалежна збірна України дебютувала на міжнародній арені тільки 1993 року, наша команда досить швидко і впевнено увійшла до числа лідерів світової боротьби. Зараз команда посідає 9-те місце за кількістю нагород за всю історію проведення турніру. На рахунку наших борців – 268 медалей: 64 золотих, 90 срібних і 114 бронзових.

У попередні два роки жіноча збірна України вигравала в загальнокомандному заліку і може це зробити втретє поспіль. Загалом же збірна України з жіночої боротьби вісім разів здобувала перемогу в командному турнірі. Крім того, тричі свій командний турнір вигравали "вільники" і двічі – "греко-римляни".

Новіков і Рамазанов на помості Братислави

На відміну від чемпіонату Європи чи світу, на Олімпійських іграх медалі в боротьбі розігруються в 6 вагових категоріях.

У Парижі-2024 майже всі вони дісталися представникам Азії (Японія, Іран, Узбекистан, Бахрейн) та Америки (США і Куба). Європі ж дісталися лише три нагороди. Дві з них завоювали представники Болгарії, обидва – натуралізовані спортсмени. Українець Семен Новіков, який народився в Харкові, став чемпіоном у греко-римській (87 кг), а ексросіянин Магомед Рамазанов у вільній боротьбі (86 кг). Обидва залишилися у великому спорті й на новий олімпійський цикл. І обидва приїдуть до Братислави у складі збірної Болгарії.

Також олімпійським чемпіоном Парижа став грузинський борець суперважкої ваги Гено Петріашвілі (125 кг). Але на відміну від борців, які представляють Болгарію, 3-разовий чемпіон світу, 2-разовий чемпіон Європи, 2-разовий володар Кубка світу з Грузії, якому 1 квітня виповнився 31 рік, до Братислави не приїде.

Склад збірної України

Жіноча боротьба

Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Маланчук (до 53 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг), Соломія Винник (до 57 кг), Аліна Филипович (до 59 кг), Ірина Бондар (до 62 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг), Манола Скобельська (до 68 кг), Алла Білинська (до 72 кг), Анастасія Алпеєва (до 76 кг).

Тренер – Володимир Яременко.

Греко-римська боротьба

Корюн Саградян (до 55 кг), Віктор Петрик (до 60 кг), Андрій Семенчук (до 63 кг), Олександр Грушин (до 67 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг), Ірфан Мірзоєв (до 77 кг), Руслан Абдієв (до 82 кг), Ярослав Фільчаков (до 87 кг), Сергій Омелін (до 97 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг).

Тренер – Володимир Шацьких.

Вільна боротьба

Каміль Керімов (до 57 кг), Андрій Джелеп (до 61 кг), Андрій Свирид (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг), Іван Кусяк (до 74 кг), Василь Михайлов (до 79 кг), Мухаммед Алієв (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг), Василь Сова (до 97 кг), Муразі Мчедлідзе (до 125 кг).

Тренер - Василь Федоришин.

Де дивитися

Прямий ефір чемпіонату Європи в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", який входить до пакетів кабельних операторів по всій Україні.

Кваліфікаційні змагання розпочнуться в понеділок, 6 квітня, об 11.30 ранку за київським часом. А перші комплекти медалей будуть розіграні 7 квітня.