🥉Філіпович здобула бронзу чемпіонату Європи-2025

Українка Аліна Філіпович у ваговій категорії до 59 кг стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У бронзовому фіналі українка перемогла представницю Угорщини Еріку Богнар з рахунком 3:2.

Нагадаємо, Філіпович потрапила у малий фінал автоматично завдяки виходу у фінал "нейтральної" спортсм.енки, якій поступилася у чвертьфіналі.

Це третя бронза для України на турнірі. Напередодні аналогічну нагороду виборов Андрій Джелеп у ваговій категорії до 61 кг та Олександра Хоменець у ваговій категорії до 55 кг.

Раніше Оксана Лівач вдруге стала чемпіонкою Європи з боротьби.