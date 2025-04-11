🥉Коляденко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи

Українка Ірина Коляденко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У бронзовому фіналі у ваговій категорії до 65 кг вона з рахунком 6:4 перемогла представницю Угорщини Еніку Елекеш.

Для України це вже 5 бронзова медаль на континентальній першості. Раніше треті місця зайняли Андрій Джелеп, Аліна Філіпович, Олександра Хоменець та Соломія Винник.

Також в активі України три золотих медалі, які вибороли Оксана Лівач, Анастасія Алпєєва та Ірина Бондар.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.