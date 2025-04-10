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Чемпіон Боротьба

🥇 Алпєєва здобула друге золото для України на чемпіонаті Європи-2025

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 22:27
🥇 Алпєєва здобула друге золото для України на чемпіонаті Європи-2025
Анастасія Алпєєва

Українка Анастасія Алпєєва (76 кг) стала чемпіонкою Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

У вирішальній сутичці українка здолала бронзову призерку Олімпіади-2020, Ясемін Адар з Туреччини з рахунком 6:0.

Напередодні Алпєєва у півфіналі перемогла "нейтральну росіянку" Анастасіяю Зімнякову з рахунком 8:0. Для неї це перше чемпіонство у вазі 76 кг.

Для України це друге золото, раніше свою фінальну сутичку у ваговій категорії до 50 кг виграла Оксана Лівач. Також "синьо-жовті" мають в активі три бронзи (Андрій Джелеп, Аліна Філіпович та Олександра Хоменець).

Напередодні Ірина Бондар та Алла Бєлінська виграли свої півфінали та виступлять у фінальних сутичках.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.

Чемпіонат Європи з боротьби 2025 року Анастасія Алпєєва

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