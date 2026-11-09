Микита Кузьменко: Для мене це цінна медаль, адже на Юнацьку Олімпіаду можна потрапити лише один раз

Український спортсмен Микита Кузьменко здобув бронзову медаль у пляжній боротьбі на Юнацьких Олімпійських іграх 2026, які проходять у Сенегалі.

У ваговій категорії до 70 кг українець переміг Кіараша Торабі з Ірану та приніс Україні другу медаль змагань ЮОІ-2026.

Після свого вдалого виступу спортсмен поспілкувався з Чемпіоном. Він розповів деталі сутички за "бронзу", а також поділився враженнями від атмосфери в Дакарі.

– "Бронза" Юнацьких Олімпійських ігор – поділіться, що відчуваєте зараз і що ця медаль означає для вас?

– Зараз я дуже радий, що вдалося здобути медаль. Для мене вона особливо важлива, адже на Юнацьку Олімпіаду можна потрапити лише один раз у житті.

– У сутичці за "бронзу" ви вирвали перемогу завдяки останній результативній дії. Це була імпровізація, ваша фірмова дія чи заздалегідь продуманий прийом?

– У цій сутичці я вигравав, але наприкінці суперник зумів забігти мені за спину. Я б назвав свою відповідь борцівським відчуттям – розумінням того, коли і що потрібно робити.

– Як вам вдається зібратися та не нервувати в такі важливі моменти?

– Чесно кажучи, я просто спокійно до цього ставлюся. Безпосередньо перед сутичкою вже не розминаюся, як це роблять інші, а просто сиджу та налаштовуюся. Продумую поєдинок – що потрібно робити, а чого варто уникати.

– Яку оцінку можете поставити собі за виступ у Дакарі загалом? Що вдалося, а що хотілося б змінити?

– Загалом я задоволений. До змагань підходив із певним суб'єктивним настроєм. Було важко боротися не у своїй ваговій категорії, але, хоч і не все вийшло ідеально, я впорався.

– Яка сутичка виявилася для вас найскладнішою?

– Було багато важких сутичок, але я б виділив саме боротьбу за "бронзу". Усе було складно й неоднозначно.

– Розкажіть, чому ви обрали саме цей вид спорту і що він означає для вас?

– Пляжну боротьбу мені, мабуть, запропонував мій тренер. Минулого року я поїхав на чемпіонат України, а згодом виграв чемпіонати Європи та світу.

– Як вам атмосфера в Дакарі, зокрема в олімпійському селищі та всередині команди?

– Атмосфера дуже приємна, багато вболівальників. В олімпійському селищі всі дуже дружні. У нашій команді також чудова атмосфера – усі підтримують одне одного.

На груповому етапі українець здобув дві перемоги над представниками Кенії та Угорщини, але поступився грузинському борцю.

Посівши друге місце у групі B, він став найкращим серед спортсменів, які фінішували другими в інших групах, і пробився до півфіналу. Там Кузьменко програв азербайджанцю Тунару Гулієву (0:2), після чого отримав нагоду поборотися за бронзову нагороду.

Зазначимо, що Кузьменко є чемпіоном світу та Європи 2025 року з пляжної боротьби серед спортсменів до 17 років, а також бронзовим призером чемпіонату світу U-17 з вільної боротьби 2026 року.

"Бронза" Кузьменка стала другою нагородою для України на турнірі. Раніше "золото" здобув дзюдоїст Хазар Гейдаров.