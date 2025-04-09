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🥉 Перша медаль на ЧЄ-2025 з боротьби: Джелеп у півфіналі не зумів здолати "нейтрала"

Руслан Травкін — 9 квітня 2025, 19:31
🥉 Перша медаль на ЧЄ-2025 з боротьби: Джелеп у півфіналі не зумів здолати нейтрала
Андрій Джелеп
ukrwrestling.com.ua

Українець Андрій Джелеп не зміг вийти до фіналу чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 61 кг.

У матчі 1/2 фіналу він програв "нейтральному білорусу" Дмитру Шамело з рахунком 1:3. Попри поразку Андрій гарантував собі бронзову медаль, яка є першою для України на цьому ЧЄ.

Зазначимо, що до фіналу серед жінок у своїх вагових категоріях пройшли Оксана Лівач та Анастасія Алпєєва.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.

боротьба Чемпіонат Європи

боротьба

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