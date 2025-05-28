Збірна України перемогла Польщу в першому турі товариського турніру

Збірна України з волейболу в напруженому матчі переграла Польщу в межах товариського турніру Silesia Cup.

Зустріч завершилася в п'яти сетах – 22:25, 22:25, 37:35, 25:22, 15:7.

Турнір проходить у польських містах Катовіце та Ґлівіце, а окрім України та Польщі в ньому беруть участь національні команди Болгарії та Німеччини.

Наступну гру підопічні Рауля Лосано проведуть 30 травня проти Німеччини, а 31 травня збірна України зустрінеться з Болгарією.

Нагадаємо, що українські гравці готуються Ліги націй-2025, що відбудеться влітку.

Україна розпочне свій шлях у турнірі 11 червня матчем проти збірної США, а завершить груповий етап 20 липня грою з Канадою.

Склад збірної України на товариський турнір Silesia Cup

Зв'язуючі - Віталій Щитков, Юрій Синиця, Сергій Євстратов, Дмитро Долгополов

Діагональні - Даніїл Уривкін, Василь Тупчій, Дмитро Шаповал, Володимир Тевкун

Блокуючі - Юрій Семенюк, Максим Дрозд, Олександр Коваль, Валерій Тодуа

Догравальники - Євген Кісілюк, Дмитро Янчук, Тимофій Полуян, Ілля Ковальов, Олександр Наложний, Максим Тонконог

Ліберо - Олександр Бойко, Ярослав Пампушко