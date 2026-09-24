Мальдера розповів про ключове завдання збірної України в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що ключовим завданням на Лігу націй є відточення індивідуального стилю команди та формування гравців.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"Немає однієї цілі. Звісно, що спортивний результат дуже важливий для нас. Ми знаємо, що Ліга націй може надати нам перевагу перед груповим етапом кваліфікації. Це для нас важливий елемент. Звісно, що це не може бути єдиною ціллю, адже результати залежать від тисячі факторів. Наша основна ціль – сформувати потужну групу гравців, створити технічну та тактичну ідентичність. Бо якщо вдається сформувати фундамент, то на цьому фундаменті легше будувати збірну".

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.

25 вересня підопічні Андреа Мальдери гратимуть проти Угорщини (21:45 за київським часом), 28 вересня змагатимуться проти Грузії (19:45), 2 жовтня зустрінуться із Північною Ірландією (21:45), а 5 жовтня знову протистоятимуть угорцям у матчі-відповіді (21:45).

Напередодні італійський наставник висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика у збірній та оцінив допомогу від Сергія Реброва.