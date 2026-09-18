Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною: воротар збірної Угорщини – про суперників у Лізі націй

Воротар збірної Угорщини та англійського клубу Блекберн Балаж Тот висловився про суперників у Лізі націй та зазначив, що Україна та Грузія перебувають на одному рівні із його національною командою.

Його слова передає Nemzeti Sport.

"Наша мета – чотири перемоги, але це будуть дуже важкі випробування, адже ми гратимемо проти сильних суперників. Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною, і, не применшуючи заслуг північноірландців, ми сильніші за них.



Щоправда, це треба довести на полі. Їхній головний тренер, Майкл О'Ніл, був моїм головним тренером у Блекберні, і я знаю, що він формує міцну, добре підготовлену команду.

У будь-якому разі, нашою метою є вихід до дивізіону "А", і саме з цією метою ми виходимо на поле у кожному матчі. У нас є реальні шанси піднятися".