Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною: воротар збірної Угорщини – про суперників у Лізі націй
Воротар збірної Угорщини та англійського клубу Блекберн Балаж Тот висловився про суперників у Лізі націй та зазначив, що Україна та Грузія перебувають на одному рівні із його національною командою.
Його слова передає Nemzeti Sport.
"Наша мета – чотири перемоги, але це будуть дуже важкі випробування, адже ми гратимемо проти сильних суперників. Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною, і, не применшуючи заслуг північноірландців, ми сильніші за них.
Щоправда, це треба довести на полі. Їхній головний тренер, Майкл О'Ніл, був моїм головним тренером у Блекберні, і я знаю, що він формує міцну, добре підготовлену команду.
У будь-якому разі, нашою метою є вихід до дивізіону "А", і саме з цією метою ми виходимо на поле у кожному матчі. У нас є реальні шанси піднятися".
Нагадаємо, збірна України гратиме проти Угорщини в межах Ліги націй 25 вересня (21:45 за київським часом) та 5 жовтня (21:45).
Напередодні Андреа Мальдера оголосив заявку "синьо-жовтих" на стартові матчі турніру.
Водночас й тренерський штаб збірної Угорщини також визначився із ростером гравців, які поїдуть на перші матчі Ліги націй.