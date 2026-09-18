Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною: воротар збірної Угорщини – про суперників у Лізі націй

Микола Літвінов — 18 вересня 2026, 14:23
Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною: воротар збірної Угорщини – про суперників у Лізі націй
Балаж Тот
tothbalazs1/instagram

Воротар збірної Угорщини та англійського клубу Блекберн Балаж Тот висловився про суперників у Лізі націй та зазначив, що Україна та Грузія перебувають на одному рівні із його національною командою.

Його слова передає Nemzeti Sport. 

"Наша мета – чотири перемоги, але це будуть дуже важкі випробування, адже ми гратимемо проти сильних суперників. Можливо, ми майже нарівні з Грузією та Україною, і, не применшуючи заслуг північноірландців, ми сильніші за них.

Щоправда, це треба довести на полі. Їхній головний тренер, Майкл О'Ніл, був моїм головним тренером у Блекберні, і я знаю, що він формує міцну, добре підготовлену команду.

У будь-якому разі, нашою метою є вихід до дивізіону "А", і саме з цією метою ми виходимо на поле у кожному матчі. У нас є реальні шанси піднятися".

Нагадаємо, збірна України гратиме проти Угорщини в межах Ліги націй 25 вересня (21:45 за київським часом) та 5 жовтня (21:45).

Напередодні Андреа Мальдера оголосив заявку "синьо-жовтих" на стартові матчі турніру.

Водночас й тренерський штаб збірної Угорщини також визначився із ростером гравців, які поїдуть на перші матчі Ліги націй.

Збірна України з футболу Збірна Угорщини з футболу Ліга націй

Збірна Угорщини з футболу

Угорщина оголосила заявку на матчі проти України в Лізі націй
Відсмокчи, ліверпульська с***а: легенда Ірландії потрапив у скандал через святкування голу збірної
Карма в дії: зірка збірної Угорщини завершив матч з Ірландією у сльозах після ганебної провокації фанатів
Дубль Роналду та порятунок на останніх хвилинах: огляд матчу Португалія – Угорщина
Норвегія з хеттриком Голанда розгромила Ізраїль, Туреччина декласувала Болгарію у відборі на ЧС-2026

Останні новини