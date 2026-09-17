2 різних склади. Клопп залучить 44 гравців до своїх перших 4 матчів у збірній Німеччини

Новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп розпочав свою роботу на чолі команди з нестандартного рішення: він викликав на 4 стартові матчі Ліги націй-2026/27 два повністю різних склади.

Про це повідомляє пресслужба збірної Німеччини.

Попереду на "Бундестім" чекають 4 матчі Ліги націй:

24 вересня, 21:45 Нідерланди – Німеччина

27 вересня, 21:45 Німеччина – Греція

1 жовтня, 21:45 Німеччина – Сербія

4 жовтня, 21:45 Греція – Німеччина

На перші два матчі Клопп викликав наступний склад:

Воротарі: Фінн Дамен (Аугсбург), Александр Нюбель (Бешикташ), Марк-Андре тер Штеген (Аякс)

Захисники: Хеннес Беренс (Аугсбург), Ян Біссек (Інтер), Натаніель Браун (Баварія), Макс Розенфельдер (Фрайбург), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баварія), Філіпп Треу (Фрайбург), Йозуа Вагноман (Штутгарт)

Півзахисники: Надім Амірі (Майнц), Бамбасе Конте (Гоффенгайм), Яннік Энгельхардт (Фрайбург), Кріс Фюріх (Штутгарт), Серж Гнабрі (Баварія), Леннарт Карл (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд), Кевін Шаде (Брентфорд), Антон Стах (Лідс)

Форварди: Юнес Ебнуталіб (Айнтрахт Франкфурт), Кай Гаверц (Арсенал)

У заключних двох поєдинках будуть задіяні наступні гравці:

Воротарі: Ноа Атуболу (Фрайбург), Фінн Дамен (Аугсбург), Йонас Урбіг (Баварія)

Захисники: Вальдемар Антон (Боруссія Дортмунд), Рідл Баку (РБ Лейпциг), Фін Єлч (Штутгарт), Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Малік Тшау (Ньюкасл)

Півзахисники: Карім Адеємі (Барселона), Міка Баур (Селтик), Том Бішоф (Баварія), Саїд Ель-Мала (Кельн), Браян Груда (РБ Лейпциг), Віталій Жанельт (Брентфорд), Фелікс Кейдель (Ельферсберг), Александар Павлович (Баварія), Деррі Шерхант (Фрайбург), Флоріан Вірц (Ліверпуль)

Форварди: Джонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт), Нік Вольтемаде (Ювентус)

Таким чином, єдиним гравцем, який буде залучений до всіх 4 матчів, стане воротар Аугсбурга Фінн Дамен. Раніше повідомлялося про те, що Клопп вибрав основним воротарем збірної Німеччини Марка-Андре тер Штегена.