Визначився календар матчів збірної України у Лізі націй-2025

За підсумками сезону-2024 чоловіча збірна України отримала право вперше зіграти у Лізі націй з волейболу – потрапила на турнір як збірна з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру.

Розклад змагань опублікований на офіційному сайті змагань.

У новому сезоні Ліги націй 18 команд гратимуть протягом трьох ігрових тижнів. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна збірна на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначиться вісім країн, які пройдуть у плейоф.

За результатом жеребкування свій перший матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 11 червня проти США, а завершать груповий етап 20 липня, грою проти Канади.

Нагадаємо, що міжнародна федерація волейболу розширила список учасників Ліги націй-2025 – з 16 до 18 команд.

До вашої уваги календар збірної України у Лізі націй-2025

Перший ігровий тиждень, пул 2.

11 червня, 20:00. Україна – США;

13 червня, 23:30. Україна – Куба;

14 червня, 23:30. Україна – Бразилія;

15 червня, 19:30. Україна – Іран.

Перший ігровий тиждень, пул 4.

25 червня, 12:30. Україна – Франція;

26 червня, 18:30. Туреччина – Україна;

27 червня, 16:00. Україна – Японія;

29 червня, 19:00. Болгарія – Україна.

Перший ігровий тиждень, пул 8.

16 липня, 14:00. Україна – Нідерланди;

17 липня, 17:30. Україна – Італія;

18 липня, 17:30. Україна – Сербія;

20 липня, 14:00. Україна – Канада.

Раніше стали відомі суперники національної команди України на чемпіонаті світу-2025.