Робертсон зіграв 100-й матч за збірну Шотландії та наблизився до рекорду Далгліша

Лівий захисник збірної Шотландії Ендрю Робертсон зіграв ювілейний 100-й матч за національну команду.

32-річний футболіст вийшов у стартовому складі на виїзний матч третього туру Ліги націй проти Північної Македонії (2:0). Робертсон провів на полі весь поєдинок.

Капітан команди став лише другим футболістом в історії чоловічої збірної Шотландії, який досяг позначки у 100 матчів. Першим був легендарний Кенні Далгліш.

Робертсон дебютував за збірну Шотландії у березні 2014 року в товариському матчі проти Польщі. На той момент захиснику було 19 років.

Відтоді футболіст став одним із ключових гравців національної команди, а у 2018 році отримав капітанську пов'язку. Разом зі збірною Шотландії Робертсон зіграв на трьох великих міжнародних турнірах – Євро-2020, Євро-2024 та чемпіонаті світу-2026.

Тепер захиснику Ліверпуля залишилося провести лише два матчі, щоб зрівнятися з рекордом Далгліша – 102 матчі поєдинки за збірну Шотландії.

Перемога над Північною Македонією стала першою для Себастьєна Поконьйолі на посаді головного тренера збірної Шотландії. Команда набрала важливі очки у Лізі націй-2026/27 після нічиєї зі Словенією (0:0) та поразки від Швейцарії (0:3). Наступний поєдинок "Тартанова армія" зіграє 6 жовтня проти Словенії.